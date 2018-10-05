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UEFA, Galatasaray'ı yeniden inceleyecek

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UEFA, Galatasaray'ı yeniden inceleyecek
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UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile yapılan ve sonrasında tekrar gözden geçirilen finansal fair play anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmezken daha önce yapılan anlaşmanın soruşturma sonuçlanana kadar geçerli olacağı ifade edildi.

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