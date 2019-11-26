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UEFA'dan skandal değişiklik kararı

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UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Dudelange - APOEL maçına atanan Halis Özkahya’yı Rumların baskısı sonucunda karşılaşmadan alarak yerine İtalyan GianlucaRocchi’yi atadı

UEFA'dan skandal değişiklik kararı

Avrupa Ligi'ndeki Dudelange - APOEL maçına atanan Halis Özkahya, Rumların itirazı sonucunda karşılaşmadan alındı. UEFA, Özkahya'nın yerine mücadeleyi İtalyan GianlucaRocchi'nin yöneteceğini açıkladı.

APOEL kulübünden yapılan açıklamada "Türk hakemlerin 1974’ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizlikti. Bunun yanında UEFA’nın değişiklik gerekçemizi anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada; Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu ve başkanına da bu süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

APOEL, 28 Kasım Perşembe günü Lüksemburg'da Dudelange'a konuk olacak.

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