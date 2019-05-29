UEFA B Lisans Kursu düzenlenecek

KTFF tarafından düzenlenen UEFA B Lisans Kursunun 2. etabı 10 Haziran – 19 Haziran 2019 tarihleri arası gerçekleştirilecek.
Kursiyerlerin 10 Haziran günü, 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlk etabı tamamlayıp, 2. etaba katılma hakkı kazanan isim listesi aşağıda verildiği gibidir.
“Ahmet Zaifoğlu, Ali Özbahar, Ali Samancıoğlu, Aras Övgün, Azmi Coşkun, Bayram Dağgül
Buğra Tuğral, Cemre Yıldızev, Emek Kırılmaz, Ercan Atasay, Erdoğan Emiroğulları, Ertuğ Erçin, Hamdi Öğütçü, İskender Suiçmez, Kemal Okta, Mehmet Aşık, Mehmet Demir, Mehmet Karagil, Necat Kurtarıcıoğlu, Niyazi Özekmekçi, Oğuz Karayel, Omaç Tekgüç, Rağıp Kanatlı, Sabri Deniz, Sercan Çavuşoğlu, Serkan Ekşici, Suhat Altınışık, Şefik Şanlıtürk, Şemsi Oyuncu, Tansel Güneralp, Teysir Tarazi, Yusuf Serçin”