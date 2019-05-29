 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
9 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
101 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
33 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
113 0
7 0
96 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
20 0
banner82

UEFA B Lisans Kursu düzenlenecek

banner27

banner262
UEFA B Lisans Kursu düzenlenecek
banner267

KTFF tarafından düzenlenen UEFA B Lisans Kursunun 2. etabı 10 Haziran – 19 Haziran 2019 tarihleri arası gerçekleştirilecek.

Kursiyerlerin 10 Haziran günü, 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İlk etabı tamamlayıp, 2. etaba katılma hakkı kazanan isim listesi aşağıda verildiği gibidir. 

“Ahmet Zaifoğlu, Ali Özbahar, Ali Samancıoğlu, Aras Övgün, Azmi Coşkun, Bayram Dağgül

Buğra Tuğral, Cemre Yıldızev, Emek Kırılmaz, Ercan Atasay, Erdoğan Emiroğulları, Ertuğ Erçin, Hamdi Öğütçü, İskender Suiçmez, Kemal Okta, Mehmet Aşık, Mehmet Demir, Mehmet Karagil, Necat Kurtarıcıoğlu, Niyazi Özekmekçi, Oğuz Karayel, Omaç Tekgüç, Rağıp Kanatlı, Sabri Deniz, Sercan Çavuşoğlu, Serkan Ekşici, Suhat Altınışık, Şefik Şanlıtürk, Şemsi Oyuncu, Tansel Güneralp, Teysir Tarazi, Yusuf Serçin”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.