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Üçüncü perde açılıyor

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Korona virüs sonrasında K-Pet Süper Lig’in 23. haftası ile birlikte liglere üçüncü kez başlanacak. Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçı ile Binatlı – Gençlik Gücü maçı olacak

Üçüncü perde açılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.

Korona virüs sonrasında K-Pet Süper Lig’in 23. haftası ile birlikte liglere üçüncü kez başlanacak. Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçı ile Binatlı – Gençlik Gücü maçı bu akşam oynanacak.

5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı maçların programları ve maçları yönetecek hakemleri de açıklanmıştı.

Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün, Hamitköydeplasmanında oynayacağı maçta ise Mehmet Sezener düdük çalacak.

K-Pet Süper Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

23. HAFTA

18 Haziran 2020 Perşembe                                                           

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol, Mete Adanır Stadı, 20.00 (Utku Hamamcıoğlu)                

Binatlı - Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı, 20.30 (Evren Karademir)                

19 Haziran 2020 Cuma

Yenicami – Düzkaya, Atatürk Stadı, 20.00, (Kerem Eran)                    

Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, 18.00 (Mehmet Sezener)                     

20 Haziran 2020 Cumartesi

Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 18.00 (Turgay Misk)                    

Gönyeli - Çetinkaya TSK, Gönyeli Stadı 18.00, (Osman Özpaşa)                    

Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu, Orhan Dural Stadı, 18.00  (Fehim Dayı)                   

21 Haziran 2020 Pazar

Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00  (Emre Öztaşlı)                  

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