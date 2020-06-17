Üçüncü perde açılıyor

Korona virüs sonrasında K-Pet Süper Lig’in 23. haftası ile birlikte liglere üçüncü kez başlanacak. Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçı ile Binatlı – Gençlik Gücü maçı olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrası liglerin 18 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Korona virüs sonrasında K-Pet Süper Lig’in 23. haftası ile birlikte liglere üçüncü kez başlanacak. Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçı ile Binatlı – Gençlik Gücü maçı bu akşam oynanacak. 5 oyuncu değişikliği hakkının da kullanılacağı maçların programları ve maçları yönetecek hakemleri de açıklanmıştı. Özlemi bitirecek maç olan Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol derbi maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün, Hamitköydeplasmanında oynayacağı maçta ise Mehmet Sezener düdük çalacak. K-Pet Süper Lig’in 23. haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle; 23. HAFTA 18 Haziran 2020 Perşembe Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol, Mete Adanır Stadı, 20.00 (Utku Hamamcıoğlu) Binatlı - Gençlik Gücü, Üner Berkalp Stadı, 20.30 (Evren Karademir) 19 Haziran 2020 Cuma Yenicami – Düzkaya, Atatürk Stadı, 20.00, (Kerem Eran) Hamitköy – Mağusa Türk Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, 18.00 (Mehmet Sezener) 20 Haziran 2020 Cumartesi Küçük Kaymaklı – Göçmenköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, 18.00 (Turgay Misk) Gönyeli - Çetinkaya TSK, Gönyeli Stadı 18.00, (Osman Özpaşa) Merit A. Yeşilova – Baf Ülkü Yurdu, Orhan Dural Stadı, 18.00 (Fehim Dayı) 21 Haziran 2020 Pazar Lefke – Cihangir, 16 Ağustos Stadı, 20.00 (Emre Öztaşlı)