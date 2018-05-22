Üçüncü bilet sahibini arıyor

K-Pet Süper Lig'de Ozanköy ve Yeni boğaziçi'nden sonra düşecek üçüncü takım, bugün oynanacak play-out 3. maçların ardından belli olabilir. Düşecek üçüncü takım Yalova ile Gençler Birliği’nden birisi olacak

K-Pet Süper Lig'de Ozanköy ve Yeni boğaziçi'nden sonra düşecek üçüncü takım, bugün oynanacak play-out 3. maçların ardından belli olabilir.

İlk maçlarda Mağusa Türk Gücü, ikinci maçlarda ise Gençlik Gücü ligde kalmayı garantilerken, üçüncü takım Yalova ile Gençler Birliği’nden birisi olacak.

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak maçta Gençler Birliği’nin, Mağusa Türk Gücü'nden 1 puan dahi alması durumunda, Yalova küme düşecek. Mağusa Türk Gücü'nün 20 puanlı G.Birliği'ni, 17 puanlı Yalova'nın da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Gençlik Gücü'nü yenmesi durumunda puanları eşitlenecek olan Gençler Birliği ile Yalova'nın play-out'ta oynadıkları maçta 1-1 berabere kalmaları nedeniyle, 26 Mayıs Cumartesi günü ikİ takım son kez karşı karşıya gelecek. Mağlup olan takım, küme düşecek.

Malik cezalı

Bu arada Mağusa Türk Gücü'nün, Gençler Birliği’nden ara transferde kadrosuna kattığı Malik, Disiplin Kurulu tarafından 1 maçla cezalandırıldığı için maçta forma giyemeyecek.

Günün programı ve maçları yönetecek şöyle:

Dr. Fazıl Küçük Stadı, Gençler Birliği – Mağusa Türk Gücü (Ali Özer)

Mete Adanır Stadı, Gençlik Gücü – Yalova (Turgay Misk)