KTFF Disiplin Kurulu, K-PET Süper Lig’den düşen Yalova’nın yabancı futbolcusu Uche’ye iki maç ceza verdi. Play out son maçında Yalova’nın, Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup ettiği maçta Uche, kırmızı kart görmüştü. Uche, Play out ikinci maçında Mağusa Türk Gücü’ne dört gol atmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.