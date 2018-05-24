KTFF Disiplin Kurulu, K-PET Süper Lig’den düşen Yalova’nın yabancı futbolcusu Uche’ye iki maç ceza verdi. Play out son maçında Yalova’nın, Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup ettiği maçta Uche, kırmızı kart görmüştü. Uche, Play out ikinci maçında Mağusa Türk Gücü’ne dört gol atmıştı.