Üçer alt yapıya sponsor oldu

Hamitköy’ün eski yöneticilerinden, kulübün sempatizanlarından Şenol Üçer U15 Takımı forma sponsoru oldu

Hamitköy Spor Kulübü’nde, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun alt yapıya verdiği önem ve alt yapıda elde edilen başarılar, sponsor bulmayı da kolaylaştırmaya başladı.

U15 Lig’inde gruplardan çıktıktan sonra elenen Hamitköy U15 Takımı, Teysir Tarazi ve Ali Kolbaşı yönetiminde antrenmanlarını aralıksız sürdürürken, Hamitköy’ün eski yöneticilerinden, kulübün sempatizanlarından Şenol Üçer de takımın forma sponsoru oldu.

Hamitköy esnafından olan Şenol Üçer, Hamitköy U15 Takımı’nın yeni formalarını yaptırarak kulübe katkı koydu.