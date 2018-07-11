Uçak biletleri Ocağı yakacak

Yeni sezonda K-PET Süper Lig'de Hasan Topaloğlu'nun teknik direktörlüğünde mücadele edecek olan Türk Ocağı, Hasan Topaloğlu'nun sezon öncesi kamp yeri olan İzmit Kartepe'de yurt dışı kampı gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Ancak geçen yıl 300 TL'ye yakın olan uçak biletleri parasının bu yıl 900TL'ye yakın olması, Türk Ocağı'nın yurt dışı kampını gerçekleştirmesinin önünde engel olacak. Türk Ocağı yöneticileri bu olumsuz durumu aşmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bu arada Türk Ocağı, teknik direktör Hasan Topaloğlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz günü 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda başlayacak.