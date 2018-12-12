Üç maç TV’de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun futbolda 13. haftada canlı yayınlacağı K-Pet Süper Lig maçlarını açıkladı.

Buna göre 14 Aralık 2018 Cuma günü saat 18.30'da başlayacak olan Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak Mağusa Türk Gücü-Lefke maçı BRT 2 ekranlarından futbolseverlere sunulacak. 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 14.00'te Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova maçı ile 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.00'te Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak olan Gençlik Gücü-Türk Ocağı maçları BRT HD'den canlı yayınlanacak.

K-PET Süper Lig’de 13. hafta programı şöyle:

14 Aralık Cuma (Saat 18:30)

MTG – Lefke, Dr Fazıl Küçük Stadı

15 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

YAK – MAY, Atatürk Stadı

GHE – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı

Gençler Birliği – Gönyeli, Cumhuriyet Stadı

16 Aralık Pazar (Saat 14:00)

Esentepe – Binatlı, Erdal Barut Stadı

DTB – Küçük Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı

GG – TOL, Şht Hüseyin Ruso Stadı

17 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı

K-Pet Birinci Lig’de 13. hafta programı şöyle:

15 Aralık 2018 Cumartesi, Saat 14:00

Ozanköy – Çanakkale, Mustafa Özkayım Stadı

Değirmenlik – Mormenekşe, Sadık Cemil Stadı

Maraş – Hamitköy, Maraş Stadı

Karşıyaka – Yeni Boğaziçi, Cemal Şahdur Stadı

16 Aralık 2018 Pazar, Saat 14:00

Yalova – Düzkaya, Tahsin Mertekçi Stadı

Göçmenköy – Doğancı, Göçmenköy Stadı

Mesarya – Akova, Hasan Bardakko Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı