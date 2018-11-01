Üç maç TV’de

Türk Ocağı Limasol ile Çetinkaya, ve Yenicami ile Lefke Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği maçları televizyondan canlı yayınlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından futbolda 7. haftada BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak K-Pet Süper Lig maçlarını açıkladı.

Buna göre 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Türk Ocağı Limasol ile Çetinkaya arasında oynanacak maç ile 4 Kasım 2018 Pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yenicami ile Lefke arasındaki mücadele BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaların ikisi de 14.30'da başlayacak.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ayrıca BRT 2 kanalından da 5 Kasım Pazartesi akşamı Girne Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği arasındaki maçı da canlı yayınlayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 18.00 olacak.