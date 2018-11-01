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Üç maç TV’de

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Türk Ocağı Limasol ile Çetinkaya, ve Yenicami ile Lefke Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği maçları televizyondan canlı yayınlanacak

Üç maç TV’de
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından futbolda 7. haftada BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak K-Pet Süper Lig maçlarını açıkladı.

Buna göre 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Türk Ocağı Limasol ile Çetinkaya arasında oynanacak maç ile 4 Kasım 2018 Pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yenicami ile Lefke arasındaki mücadele BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaların ikisi de 14.30'da başlayacak.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ayrıca BRT 2 kanalından da 5 Kasım Pazartesi akşamı Girne Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan Girne Halk Evi ile Doğan Türk Birliği arasındaki maçı da canlı yayınlayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati ise 18.00 olacak.

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