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Üç maç canlı yayınlanacak

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Üç maç canlı yayınlanacak
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) futbolda 10. haftada canlı yayınlanacak K-PET Süper Lig maçlarını açıkladı.

Buna göre 23 Kasım 2018 Cuma günü Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak maç BRT 2'den canlı yayınlanacak. 24 Kasım 2018 Cumartesi günü Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak Baf Ülkü Yurdu - Doğan Türk Birliği maçı ve 25 Kasım 2018 Pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Çetinkaya - Gençler Birliği maçı da BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Mağusa Türk Gücü - Yenicami maçı 18.00'de, Baf Ülkü Yurdu - Doğan Türk Birliği ve Çetinkaya - Gençler Birliği maçları ise 14.00'te başlayacak. 

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