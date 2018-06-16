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Üç büyükler Hırvat golcünün peşinde

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İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen santrfor Nikola Kalinic, İtalyan medyasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde

Üç büyükler Hırvat golcünün peşinde
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İtalya'nın önemli spor basın kuruluşlarından La Gazetta Dello Sport'un iddiasına göre Milan'da forma giyen Hırvat forvet Nikola Kalinic, Türk devlerinin takibinde.

Fiorentina'dan Milan'a yaklaşık 25 milyonluk masrafla transfer olan fakat beklentileri veremeyen Kalinic, takımdan ayrılmanın eşiğinde. Buna göre Çin kulüplerinin yanı sıra son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da 1.87'lik forvet oyuncusu ile ilgileniyor.

Henüz resmi tekliflerin olmadığının altı çizilirken, Milan için görünen tek problemin üç kulübün de Kalinic'i satın alma opsiyonluk kiralamak istemesi olarak gösterildi. Çin'den 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli çekici gelse de Kalinic'in bu opsiyonu reddetmesi oraya transferini engelliyor.

Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda bulunan oyuncuya İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın da iddiasının olduğu iddia edilirken, Kalinic'in de Sevilla seçeneğini listesinin en üstüne koyduğunun altı çizildi.

Bu sezon Serie A'da 31 maça çıkan oyuncu, 6 gol atıp 5 de asist yaptı. 

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