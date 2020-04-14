U21 maçlarının zamanı farklı olacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun U21 Ligi maçlarına yönelik açıklamalarında, “K-PET Liglerinin başlatılmasından sonra sıkışık bir takvim olacak. Bu nedenle U21 Ligi maçları, A Takım maçlarından farklı zamanda oynanacak. Bunu daha sonra kararlaştırılacak. Yarım kalan U15 Ligi maçları da var. U15 Ligi ile ilgili kararı da ilerleyen günlerde vereceğiz.”