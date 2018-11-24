U21 Liglerine yağmur engeli

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig’de bazı maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Dünden beridir ülkeyi etkisi altına alan yağmur sebebiyle bugün oynanması gereken 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi. U21 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü ve Merit Alsancak Yeşilova – Esentepe maçları ertelenirken, U21 1.Lig’de de Yeniboğaziçi – Maraş ve Düzkaya – Değirmenlik maçları ertelendi.

U21 Ligleri’nde sentetik sahalarda oynanacak olan Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Göçmenköy – Yalova, Akova – Karşıyaka ve Mesarya – Ozanköy karşılaşmaları oynanacak. Ayrıca Baf Ülkü Yurdu ile Doğan Türk Birliği arasındaki maç da saha şartlarının uygun olmasından dolayı oynanacak.

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K-PET Süper Lig'de olduğu gibi K-PET Süper U21 Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü ile Yenicami U21 Takımı, dün karşılaştı. A Takımlar'da olduğu gibi U21 Ligi'nde oynanan maçı da Mağusa Türk Gücü kazandı.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami karşısında sahadan Süleyman, İmirze ve Nevzat'ın golleriyle sahadan 3-1 galibiyet ile ayrılarak zirve yarışını sürdürürken, maç fazlasıyla liderliğe da yükseldi.