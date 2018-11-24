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U21 Liglerine yağmur engeli

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U21 Liglerine yağmur engeli
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu  (KTFF), U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig’de bazı maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Dünden beridir ülkeyi etkisi altına alan yağmur sebebiyle bugün oynanması gereken 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi. U21 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü ve Merit Alsancak Yeşilova – Esentepe maçları ertelenirken, U21 1.Lig’de de Yeniboğaziçi – Maraş ve Düzkaya – Değirmenlik maçları ertelendi.

 U21 Ligleri’nde sentetik sahalarda oynanacak olan Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Göçmenköy – Yalova, Akova – Karşıyaka ve Mesarya – Ozanköy karşılaşmaları oynanacak. Ayrıca Baf Ülkü Yurdu ile Doğan Türk Birliği arasındaki maç da saha şartlarının uygun olmasından dolayı oynanacak.

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K-PET Süper Lig'de olduğu gibi K-PET Süper U21 Lig'de de şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü ile Yenicami U21 Takımı, dün karşılaştı. A Takımlar'da olduğu gibi U21 Ligi'nde oynanan maçı da Mağusa Türk Gücü kazandı.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami karşısında sahadan Süleyman, İmirze ve Nevzat'ın golleriyle sahadan 3-1 galibiyet ile ayrılarak zirve yarışını sürdürürken, maç fazlasıyla liderliğe da yükseldi.

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