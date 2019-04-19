U21 Liglerinde şampiyonluk günü

K-PET U21 Süper Ligde Türk Ocağı U21 Takımı ile K-PET U21 Birinci Ligde Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı maçlarını kazanmaları halinde sampiyonluklarını ilan edecekler.

Esentepe deplasmanında maçını oynayacak olan Türk Ocağı U21 Takımı, şampiyonluğunu ilan etmesine halinde, şampiyonluk kupasını bu maçtan sonra almayarak, gelecek hafta alacak. Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı ise şampiyonluğunu ilan etmesine halinde, şampiyonluk kupasını bu maçtan sonra alacak.

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı, Dr Fazıl Küçük Stadındaki saat 13:00’teki Yeni Boğaziçi maçını kazanarak, taraftarı önünde kupasını havaya kaldıracak.