U21 Liglerinde heyecan başladı

K-PET U21 Süper Lig’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya: 2-3
Lefke – Esentepe, 4-0
Cihangir – Küçük Kaymaklı, 0-1
Yenicami – Binatlı, 6-0
3 Şubat Pazar, Saat 11:00
GHE – Gönyeli,
MTG – MA Yeşilova,
Gençlik Gücü – Gençler Birliği,
Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı,
K-PET U21 Birinci Lig’de alınan sonuç ve günün programı şöyle:
Mesarya – Yeni Boğaziçi, 4-3
Karşıyaka – Hamitköy, 4-0
Ozanköy – Bostancı Bağcıl, 2-1
Y Dumlupınar – Maraş, 1-0
3 Şubat Pazar, Saat 14:00
Göçmenköy – Düzkaya,
Yalova – Mormenekşe,
Akova – Çanakkale,