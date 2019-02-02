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U21 Liglerinde heyecan başladı

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U21 Liglerinde heyecan başladı
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K-PET U21 Süper Lig’de alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya: 2-3

Lefke – Esentepe, 4-0

Cihangir – Küçük Kaymaklı, 0-1

Yenicami – Binatlı, 6-0

3 Şubat Pazar, Saat 11:00

GHE – Gönyeli,

MTG – MA Yeşilova,

Gençlik Gücü – Gençler Birliği,

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı,

K-PET U21 Birinci Lig’de alınan sonuç ve günün programı şöyle:

Mesarya – Yeni Boğaziçi, 4-3

Karşıyaka – Hamitköy, 4-0

Ozanköy – Bostancı Bağcıl, 2-1

Y Dumlupınar – Maraş, 1-0

3 Şubat Pazar, Saat 14:00

Göçmenköy – Düzkaya,

Yalova – Mormenekşe,

Akova – Çanakkale,

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