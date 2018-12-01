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U21 liglerinde günün sonuçlar

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U21 liglerinde günün sonuçlar
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U21 Süper Lig 
DTB - MTG 4-3
Gönyeli - Binatlı 2-1
Esentepe - Çetinkaya 2-1
BÜY - Lefke 9-0
U21 Birinci Lig
Yalova - Akova Vuda 1-1
Değirmenlik- Y.Boğaziçi 0-6
Maraş - B.Bağcıl Tatil Edildi (Darp Var)
Karşıyaka - Çanakkale 3-1
Mesarya - Doğancı 3-0 (H)

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