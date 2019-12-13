U21 Liglerinde erteleme ve değişiklikler yapıldı

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağmurlar sebebiyle saha zeminleri koruma adına karşılaşmaların bazıları ertelenirken, bazılarının da yerlerinde değişiklikler yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 1.Lig’de 3 karşılaşma ileriki bir tarihe ertelendi. Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağmurlar sebebiyle saha zeminleri koruma adına karşılaşmaların bazıları ertelendi.

ÜÇ KARŞILAŞMA İLERİKİ TARİHE ERTELENDİ

Buna göre Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanması gereken Lapta TBSK – Mormenekşe GBSK maçı, Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanması gereken Esentepe KKSK – Karşıyaka ASK karşılaşması ve İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanması gereken L. Gençler Birliği SK – Çanakkale TSK karşılaşması ileriki bir tarihe ertelendi.

U21 SÜPER LİG VE U21 1. LİG’DE STAT DEĞİŞİKLİKLERİ

KTFF ayrıca U21 Süper Lig’de oynanacak olan Gönyeli SK – Doğan Türk Birliği karşılaşmasının oynanacağı stadı da değiştirdi ve bu maçın Göçmenköy Stadı’nda (Sentetik) oynanmasına karar verdi. U21 1.Lig’de daha önce Turunçlu Hasan Bardakko Stadı’nda oynanacağı duyurulan Mesarya– Dörtyol karşılaşması da Balıkesir Stadı’na (Sentetik)alındı.

U17 LİGİ’NDE STAT DEĞİŞİKLİĞİ

U17 Ligi’nde de stat değişiklikleri yapan KTFF, Akdoğan Akıncılar GSK – Cihangir GSK karşılaşmasını Cihangir Antrenman Sahası’na, Küçük Kaymaklı TSK – Yılmazköy SK karşılaşmasını da Lefkoşa Ortaköy Stadı Stadı’na (Sentetik) aldı.