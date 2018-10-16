U21 Ligi zorunluluğu kalktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği’nin de görüşü doğrultusunda Doğancı'ya, U21 Takımı oluşturmama iznini verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Lig'de U21 Ligi zorunluluğunu bu sezonluk uygulamaya koymadı.

Doğancı Spor Kulübü'nün U21 Takımı oluşturamayacağı yönündeki başvurusunu, Kulüpler Birliği ile birlikte değerlendiren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Doğancı'ya, U21 Takımı oluşturmama iznini verdi. 4 haftadır maçlara çıkmayan Doğancı U21 Takımı ile maçı olan takımlar o haftayı 3-0 hükmen galip olarak tamamlıyorlar.

Sezon öncesinde Değirmenlik ve Karşıyaka takımları da U21 Takımı oluşturmakta zorlanmışlar ancak daha sonra takımlarını kurarak lige katılmışlardı.