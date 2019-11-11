U21 Karması mesaiye başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U21 Karması, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 Karması ile oynayacağı Cumhuriyet Kupası için ilk çalışmasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması ile oynayacağı Cumhuriyet Kupası maçı öncesi ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Hüseyin Kınacı nezaretinde yapılan çalışma Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası'nda gerçekleştirildi. U21 Karması ikinci antrenmanını bugün saat 15.00'te Girne Pia Bella Sahası'nda, son çalışmasını ise 13 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da Girne Acapulco Hotel Spor Tesisleri'nde gerçekleştirecek. KTFF ile LTTFF U21 karmaları arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 16.00'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak. Kadroda şu isimler yer alıyor; FUTBOLCU TAKIM Efe Erdem Karakaş Küçük Kaymaklı TSK Dursun Cem Ateş Doğan Türk Birliği Yıldıray Fenercioğlu Maraş GSK Mejdi Direniş Merit Alsancak Yeşilova Zihni Temelci Cihangir GSK UvançRecaioğlu Çanakkale TSK Hasan Akkuyu Hamitköy ŞHSK Barkın Özaşık Küçük Kaymaklı TSK Ali Savaşan Doğan Türk Birliği Emre Soytürk Yonpaş Dumlupınar TSK Cevdet Gürsel Alıcı Türk Ocağı Limasol İlker İnceler Türk Ocağı Limasol Nevzat Duran Mağusa Türk Gücü Yusuf Altıner Mesarya SK Hasan Ulukök Yenicami AK Fikret Yağcıoğlu Göçmenköy İYSK Mustafa Salk Merit Alsancak Yeşilova Arda Eren Metin Doğan Türk Birliği TEKNİK KADRO GÖREV Hüseyin Kınacı Teknik Direktör Bayram Dağgül Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu Yardımcı Antrenör Hüseyin Mertol Kaleci Antrenörü Celal Avşar Malzemeci Lemi Ertüz Malzemeci Osman Vaiz Fizyoterapist Mehmet Avcı İdari Menajer