U17’de yarı finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Ligi’nde Çeyrek Final 2. maçları oynandı. Oynanan maçlar sonucunda Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya ve Baf Ülkü Yurdu takımları yarı finale yükseldi. Son yarı finalist bugün oynanacak Yenicami – Düzkaya maçının ardından belli olacak. Yarı final eşleşmelerinde Çetinkaya- Baf Ülkü Yurdu ile Mağusa Türk Gücü-Yenicami/Düzkaya maçının galibi karşı karşıya gelecek. Bu maçlar önümüzdeki hafta sonu yine çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.