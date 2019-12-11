U17 Ligi’nde program açıklandı

U17 Ligi’nde grup maçları tamamlanırken, grup maçlarının tamamlanmasının ardından başlayacak Çeyrek Final ve Yarı Final maçlarının programları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde grup maçları bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanıyor.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Çeyrek Final ve Yarı Final maçlarına geçilecek. KTFF, grup maçlarının ardından oluşacak maç programını duyurdu. Buna göre grup maçlarının ardından 1 haftalık bir ara verilecek. U17 Ligi’nde Çeyrek Final 1. maçları 29 Aralık 2019 Pazar günü oynanacak. Çeyrek Final 2.maçları 4-5 Ocak 2020 tarihinde oynanırken, Yarı Final 1.maçları da 11 Ocak 2020 Cumartesi günü oynanacak. Lige bu tarihten sonra sınav haftası sebebiyle tekrardan ara verilecek ve Yarı Final 2.maçları da 25-26 Ocak 2020 tarihinde oynanacak. KTFF final maçının tarihini ilerleyen günlerde duyuracak.

Ara transfer dönemi yeni transferleri, filiz lisans ve vizeli oyuncular ile ilgili açıklama

Yapılan açıklamada Ocak ayı transfer döneminde takımlara katılan oyuncularla ilgili de açıklama yapıldı. Buna göre ara transfer döneminde takımlara katılan oyuncular U17 Ligi'nde forma giyemeyecek. Takımlar sezon başında bildirdikleri oyuncularla tüm maçlarını tamamlamak zorunda olacak. Söz konusu durum vize ve filiz lisans işlemlerinde de geçerli olacak ve bu oyuncular da U17 Ligi'nde sezon tamamlanana kadar forma giyemeyecek.