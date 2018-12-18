U17 Ligi’nde kuralar çekildi

U17 Ligi’nde grup maçları tamamlanırken, çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar arasındaki eşleşmeler, bugün yapılan kura çekiminde belli oldu

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde grup maçları tamamlanırken, 10 haftalık grup maçları sonunda gruplarından çıkan ve çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar da belli olmuştu.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler bu hafta sonu oynanacak olan çeyrek final maçlarına çevrildi. Bugün saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda çekilen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan çeyrek final 1.maçları 22-23 Aralık 2018’de, çeyrek final 2. maçları da 30 Aralık 2018’de oynanacak.

Kura çekiminde grup liderleri Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Yenicami seri başı olarak kuraya katıldılar. Ayrıca en fazla puan toplayan ve en iyi averaja sahip durumdaki Çetinkaya da kura çekimine seri başı olarak katılım gösterdi. Bu takımların rakipleri ise Binatlı, Düzkaya, Yonpaş Dumlupınar ve Gönyeli takımları oldu.

Çekilen kuralara göre eşleşmeler şöyle:

Baf Ülkü Yurdu – Yonpaş Dumlupınar

Çetinkaya – Binatlı

Düzkaya – Yenicami

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü