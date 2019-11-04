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U17 Ligi’nde ilk devre tamamlandı

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U17 Ligi’nde ilk devre tamamlanırken, KTFF kulüplere vize ve filiz lisans işlemleri için süre tanıdı. 7. hafta maçları sonrasında sınav haftası sebebiyle lige ara verilecek

U17 Ligi’nde ilk devre tamamlandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde ilk devre maçları tamamlandı.

İlk devrenin tamamlanması ile birlikte KTFF 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında kulüplere vize ve filiz lisans işlemleri yapmak için süre tanıdı. Bu ligde yer alan kulüpler ilgili tarihler arasında vize ve filiz lisans işlemi yapabilecek. KTFF ayrıca bu tarihten sonra yapılacak vize ve filiz lisans başvurularının kabul edilmeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U17 Ligi’nde oynanacak 6 ve 7. hafta karşılaşmalarının programını da resmi web sitesinden duyurdu.

Bu iki haftanın ardından sınav haftası sebebiyle lige ara verileceği ve ardından da ligde normal sezonun son üç maçının oynanacağı kaydedildi.  Buna göre ligde 16-17 Kasım 2019 tarihinde 7. hafta maçlarının ardından ara olacak ve 8. hafta maçları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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