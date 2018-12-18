U17 Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

U17 Ligi’nde grup maçları tamamlanırken, çeyrek final oynamaya hak kazanan takımlar arasındaki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, dün yapılan kura çekiminde belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine kulüplerin temsilcileri katıldı. Yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final ilk maçlarının 30 Aralık 2018, çeyrek final 2. maçlarının da 5-6 Ocak 2019 tarihinde oynanacağı duyuruldu. Eşleşmeler şöyle: Çeyrek Final Baf Ülkü Yurdu – Yonpaş Dumlupınar TSK Çetinkaya TSK – Binatlı YSK Düzkaya KOSK – Yenicami AK Gönyeli SK – Mağusa Türk Gücü Yarı Final Baf Ülkü Yurdu/Yonpaş Dumlupınar galibi – Çetinkaya TSK/Binatlı TSK galibi Düzkaya KOSK/Yenicami AK galibi – Gönyeli SK/Mağusa Türk Gücü galibi