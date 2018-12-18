U17 Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine kulüplerin temsilcileri katıldı.
Yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final ilk maçlarının 30 Aralık 2018, çeyrek final 2. maçlarının da 5-6 Ocak 2019 tarihinde oynanacağı duyuruldu.
Eşleşmeler şöyle:
Çeyrek Final
Baf Ülkü Yurdu – Yonpaş Dumlupınar TSK
Çetinkaya TSK – Binatlı YSK
Düzkaya KOSK – Yenicami AK
Gönyeli SK – Mağusa Türk Gücü
Yarı Final
Baf Ülkü Yurdu/Yonpaş Dumlupınar galibi – Çetinkaya TSK/Binatlı TSK galibi
Düzkaya KOSK/Yenicami AK galibi – Gönyeli SK/Mağusa Türk Gücü galibi