U17 Ligi programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli olurken, haftanın programı da açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final müsabakaları sonucunda Baf Ülkü Yurdu, Çetinkaya, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü takımları rakiplerini eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Baf Ülkü Yurdu, Yonpaş Dumlupınar'ı elerken, Çetinkaya da Binatlı'yı kupanın dışında bıraktı. Diğer eşleşmelerde Yenicami, Düzkaya karşısında tur atlayan taraf olurken, Mağusa Türk Gücü de Gönyeli'yi kupanın dışına itti. Yarı final eşleşmelerinde Baf Ülkü Yurdu –Çetinkaya ile eşleşirken, Yenicami de Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacak. Baf Ülkü Yurdu ve Yenicami ilk maçları kendi evinde oynayacak. İlk maçlar 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak.

12 Ocak Cumartesi, saat 14.00

Yenicami – Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy Stadı

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Alpay Volkan Antrenman Sahası