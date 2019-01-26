Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde final maçının tarihi değişti. Daha önce 6 Şubat 2019 tarihinde oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının tarihi 31 Ocak 2019 Perşembe günü olarak değiştirildi.

Değişiklik liselerarası futbol birinciliğinde şampiyon olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi takımının, Türkiye’ye gidecek olmasından dolayı yapıldı.

Final karşılaşması ilgili tarihte saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. U17 Ligi'nde yarı finalde Mağusa Türk Gücü, Yenicami maçında, turu geçen takım finalde Baf Ülkü Yurdu’nun rakibi olacak.