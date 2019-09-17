U17 Ligi fikstürü çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Liginde fikstür çekimi 24 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek fikstür çekimi saat 15.00’te başlayacak. 4 gruptan oluşan U17 Ligi’nde gruplar da daha önceden belirlenmişti. Ligden çekildiğini açıklayan Yedikonuk'un ardından gruplara da yeni düzenleme getirildi.

Buna göre Yedikonuk'un yerine Dörtyol SK 2.Grup'a alınırken, daha önce 7 takımdan oluşan 4.Grup da 6 takıma düştü. Böylece tüm gruplar 6'şarlı oldu.