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U17 Ligi fikstürü çekiliyor

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U17 Ligi fikstürü çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Liginde fikstür çekimi 24 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek fikstür çekimi saat 15.00’te başlayacak. 4 gruptan oluşan U17 Ligi’nde gruplar da daha önceden belirlenmişti. Ligden çekildiğini açıklayan Yedikonuk'un ardından gruplara da yeni düzenleme getirildi.

Buna göre Yedikonuk'un yerine Dörtyol SK 2.Grup'a alınırken, daha önce 7 takımdan oluşan 4.Grup da 6 takıma düştü. Böylece tüm gruplar 6'şarlı oldu.

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