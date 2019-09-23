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U17 Ligi fikstür çekiliyor

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U17 Ligi fikstür çekiliyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Liginde son evrak teslim tarihinin 27 Eylül 2019 Cuma günü olduğu duyuruldu.

Lige daha önce başvuru yapan takımların söz konusu tarihe kadar evraklarını KTFF’ye teslim etmeleri istendi. 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde başlaması planlanan U17 Ligi’nde fikstür çekimi de bugün saat 15.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

KTFF daha önce grup planlamasını yapmış ve U17 Ligi gruplarını ve statüsünü duyurmuştu. Ancak Türkmenköy ASK KTFF'ye yazı yazarak lige katılmayacağını bildirince gruplara yeniden bir düzenleme getirildi.

Bu durumda Dörtyol daha önce bulunduğu eski grubu 4.Grup'a yeniden dönerken, 2.Grup da 5 takımlı olarak oynanacak.

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