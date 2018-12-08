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U17 Ligi erteleme maçlarının tarihi belirlendi

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U17 Ligi erteleme maçlarının tarihi belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde 10. hafta erteleme maçları önümüzdeki hafta oynanacak. 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak maçların ardından grup maçları tamamlanacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Aralık 2018 Salı günü saat 15.00’te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

10. haftada bu hafta oynanması gereken karşılaşmaların ertelenmesi, daha önce açıklanan programın da 1 hafta kaymasına sebep oldu. Bu değişiklikle birlikte U17 Ligi’nde çeyrek final 1. maçları 22-23 Aralık 2018 tarihinde, çeyrek final 2.maçları da 29-30 Aralık 2018 tarihinde oynanacak. Grup maçlarının ardından final hariç tüm maçlar çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

En iyi 2’nci 1.torbada yer alacak

Kura çekiminde gruplarını lider tamamlayan 3 takım ile 3 grubun en fazla puan toplayan 2’ncisi seri başı olarak yer alacak. Geriye kalan iki grup ikincisi ile 2 grubun en iyi üçüncüsü de 2. torbada yer alacaklar.

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