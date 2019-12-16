U17 Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri belli

U17 Ligi’nde grup maçları tamamlanırken, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Çeyrek Final’e yükselme başarısı gösterirken, Çeyrek Final eşleşmeleri de belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde grup maçları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Çeyrek Final’e yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek Final 1. Maçları 29 Aralık 2019 Pazar günü oynanacak. Çeyrek Final 2. Maçları ise 4-5 Ocak 2020’de oynanacak. Maçlar saat 14.00'te başlayacak.

Grup maçları tamamlandı

U17 Ligi A Grubu’nda Türk Ocağı grubu yenilgi yüzü görmeden lider tamamlarken, sarı siyahlıların ardından ikinci sırada ezeli rakibi Doğan Türk Birliği geldi. B Grubu’nda ise Mağusa Türk Gücü puan kayıpsız tüm maçlarını kazanarak grubunu lider tamamlamayı başarırken, grubun ikinci sırasında Yonpaş Dumlupınar takımı yer aldı. C Grubu’nda Yenicami takımı da grubunu yenilgisiz tamamlayarak lider bitirirken, siyah beyazlıları 2’nci sıradan bir başka Lefkoşa ekibi Küçük Kaymaklı TSK takip etti. D Grubu’nda ise Değirmenlik averajla grubu lider bitirirken, aynı puana sahip Cihangir de grubunu ikinci sırada tamamladı ve Çeyrek Final’e yükselme başarısı gösterdi.

Sezon öncesi belirlenen şablona yerleşen takımların Çeyrek Final eşleşmeleri de belli oldu;

Eşleşmeler şöyle;

29 Aralık 2019 Pazar (Çeyrek Final 1. Maç)

Girne Pia Bella Sahası: Türk Ocağı Limasol – Cihangir GSK

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik SK – Küçük Kaymaklı TSK

Mağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Yonpaş Dumlupınar TSK – Yenicami AK

Girne Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü

4 Ocak 2020 Cumartesi (Çeyrek Final 2.Maç)

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Yenicami AK – Yonpaş Dumlupınar TSK

MağusaCanbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği

5 Ocak 2020 Pazar (Çeyrek Final 2.Maç)

Cihangir Antrenman Sahası: Cihangir GSK – Türk Ocağı Limasol

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – Değirmenlik SK