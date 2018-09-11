U17 Ligi 1. hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde 1.hafta programı açıklandı. KTFF tarafından yapılan açıklamada 18 takımın mücadele ettiği ligde tüm karşılaşmaların sabah saat 10.00’da başlayacağı belirtildi. İlk hafta programında 22 Eylül Cumartesi günü 5 maç, 23 Eylül Pazar günü de 4 karşılaşma oynanacak.
Program şöyle:
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ
A GRUBU
Girne Pia Bella Sahası, Türk Ocağı Limasol – Düzkaya
B GRUBU
Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili – Dumlupınar
Dörtyol Stadı, Dörtyol – Mağusa Türk Gücü
C GRUBU
Göçmenköy Stadı, Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova
Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı, Küçük Kaymaklı – Yenicami
23 EYLÜL 2018 PAZAR
A GRUBU
Bostancı Fikri Karayel Stadı, Yalova – Doğan Türk Birliği
Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahası, Baf Ülkü Yurdu – Binatlı
B GRUBU
Maraş Stadı, Güvercinlik – Cihangir
C GRUBU
Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı, Gönyeli – Yılmazköy