U17 Ligi 1. hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde 1.hafta programı açıklandı. KTFF tarafından yapılan açıklamada 18 takımın mücadele ettiği ligde tüm karşılaşmaların sabah saat 10.00’da başlayacağı belirtildi. İlk hafta programında 22 Eylül Cumartesi günü 5 maç, 23 Eylül Pazar günü de 4 karşılaşma oynanacak.

Program şöyle:

22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ

A GRUBU

Girne Pia Bella Sahası, Türk Ocağı Limasol – Düzkaya

B GRUBU

Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili – Dumlupınar

Dörtyol Stadı, Dörtyol – Mağusa Türk Gücü

C GRUBU

Göçmenköy Stadı, Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova

Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı, Küçük Kaymaklı – Yenicami

23 EYLÜL 2018 PAZAR

A GRUBU

Bostancı Fikri Karayel Stadı, Yalova – Doğan Türk Birliği

Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahası, Baf Ülkü Yurdu – Binatlı

B GRUBU

Maraş Stadı, Güvercinlik – Cihangir

C GRUBU

Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı, Gönyeli – Yılmazköy