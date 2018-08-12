U17 başvuru süresi doluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen; kulüplerde altyapının gelişmesi ve yaş aralıkları arasında fark olmaması sebebiyle düzenlenmesi planlanan U17 Ligi için başvuru süresinde sona gelindi.

KTFF, daha önce 1 kez uzattığı başvuru süresinin son tarihinin 13 Ağustos Pazartesi günü olduğunu hatırlattı. Kulüplerin yapacağı başvuruları söz konusu tarihte saat 17.00'ye kadar KTFF genel sekreterliğine yapmaları gerektiği bildirildi. Yapılacak başvuruların ardından kulüp sayısı değerlendirilerek U17 Ligi Statüsü yayınlanacak.