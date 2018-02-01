U15 YıldızlarLigi heyecanı başlıyor

U15 Yıldızlar Ligi, 3 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Süper Lig'de mücadele eden takımların (16 takım) katılım zorunluluğu olduğu lige, K-Pet Birinci Lig'den 10, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi'nden 4, BTM 2.Ligden 2 takım ve Mağusa Spor Akademisi’nden oluşan toplam 34 takım yer alacak.
Maç Programı:
3 Şubat Cumartesi:
1.Grup:
Gençler Birliği-Kaya Mehmetçik
Yeni Boğaziçi-Akova Vuda
2.Grup:
Mağusa Türk Gücü-Maraş
Mağusa Spor Akademisi-Dumlupınar
3.Grup:
Yalova-Binatlı
4.Grup:
Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı
6. Grup:
Hamitköy-Cihangir
4 Şubat Pazar:
2.Grup:
Çanakkale-Güvercinlik
3.Grup:
Baf Ülkü Yurdu-Denizli
4.Grup:
Gaü-Çetinkaya-Yenicami
Göçmenköy-Gönyeli
5. Grup:
Merit A.Yeşilova-Düzkaya
Doğan Türk Birliği-Ozanköy
Lapta-Türk Ocağı
6. Grup:
Değirmenlik-Türkmenköy