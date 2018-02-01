U15 YıldızlarLigi heyecanı başlıyor

U15 Yıldızlar Ligi, 3 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Süper Lig'de mücadele eden takımların (16 takım) katılım zorunluluğu olduğu lige, K-Pet Birinci Lig'den 10, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi'nden 4, BTM 2.Ligden 2 takım ve Mağusa Spor Akademisi’nden oluşan toplam 34 takım yer alacak.

Maç Programı:

3 Şubat Cumartesi:

1.Grup:

Gençler Birliği-Kaya Mehmetçik

Yeni Boğaziçi-Akova Vuda

2.Grup:

Mağusa Türk Gücü-Maraş

Mağusa Spor Akademisi-Dumlupınar

3.Grup:

Yalova-Binatlı

4.Grup:

Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı

6. Grup:

Hamitköy-Cihangir

4 Şubat Pazar:

2.Grup:

Çanakkale-Güvercinlik

3.Grup:

Baf Ülkü Yurdu-Denizli

4.Grup:

Gaü-Çetinkaya-Yenicami

Göçmenköy-Gönyeli

5. Grup:

Merit A.Yeşilova-Düzkaya

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Lapta-Türk Ocağı

6. Grup:

Değirmenlik-Türkmenköy