banner255
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
Uçak kazasından sağ kurtulmanın yolları
29 0
Polis'ten Emiliano Sala için acı karar
Polis'ten Emiliano Sala için acı karar
25 0
 
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
29 0
“UNFICYP önemli rol oynuyor”
“UNFICYP önemli rol oynuyor”
17 0
10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler
10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler
45 0
Gönyeli ilgi bekliyor
Gönyeli ilgi bekliyor
122 0
Antalya'da hortum kırdı geçirdi
Antalya'da hortum kırdı geçirdi
31 0
banner82

U15 Ligi’nin ilk hafta programı belirlendi

banner27

KTFF tarafından organize edilen U15 Ligi’nin sponsoru Digitech oldu. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Digiturk Direktörü Hasan Çerkez sponsorluk anlaşması imzaladılar. İmza töreninin ardından gerçekleştirilen fikstür çekimi ile ilk hafta programı belirlendi

U15 Ligi’nin ilk hafta programı belirlendi
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nin sponsoru Digitech oldu. KTFF ile Digitech arasında imzalanan protokolle 2018-2019 futbol sezonunda ligin adı Digitech U15 Ligi oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Digiturk Direktörü Hasan Çerkez sponsorluk anlaşmasının altına imzasını koydu.

SERTOĞLU: "SPONSORLUK BİZİ MUTLU ETTİ"

Törende konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun zamandır U15 Ligi’ne sponsor çıkmadığını, Digiturk’ün altyapıdaki çocuklarımızın forma giydiği lige sponsor olmasının çok önemli olduğunu ve bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Digiturk Direktörü Hasan Çerkez ise, kendisinin de şahsen futbolun içerisinde olduğunu ve sorunları bildiğini, Digiturk’ün gençlerin futbol oynaması ve gelişimi için katkı koymasının kendileri açısından da mutluluk verici olduğunu ifade etti.

LİG 5 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Gerçekleşen imza töreninin ardından ligin fikstür çekimi yapıldı. Digitech U15 Ligi’nde ilk hafta maçlarının 5,6,7 Şubat tarihinde yapılacağı duyuruldu. Gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta programı şöyle oluştu.

 1.Grup

Mağusa Türk Gücü-Çanakkale

Maraş-Yonpaş Dumlupınar

 2.Grup

Gençler Birliği-Yeniboğaziçi

Güvercinlik-Dörtyol

 3.Grup

Gençlik Gücü-Yenicami

Çetinkaya-K.Kaymaklı

 4.Grup

Dikmen-Göçmenköy

Yılmazköy-Gönyeli

 5.Grup

B.Bağcıl-Binatlı

Baf Ülkü Yurdu-Lefke

 6.Grup

Girne Halk Evi-Doğan Türk Birliği

Merit Alsancak Yeşilova-Türk Ocağı

 7.Grup

Sipahi-Düzkaya

Esentepe-Tatlısu Seracılar

 8.Grup

Vadili-Cihangir

Değirmenlik-Hamitköy

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.