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U15 Ligi’ne başvurular başladı

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U15 Ligi’ne başvurular başladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi için geri sayım başladı. KTFF, yaptığı açıklamayla U15 Ligi’ne başvuruların başladığını ve başvuruların 11 Ocak 2019 Cuma gününe kadar alınacağını duyurdu.

Yaş kategorisi açıklandı

U15 Ligi statüsü ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı bildirilirken, yaş kategorisinin 01.01.2004 ile sonraki yıllarda doğan futbolcular arasında olacağı kaydedildi. U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunda 2006 ve 2007 doğumlu yaşı gelen futbolcuların lig içerisinde lisans çıkarabileceği de belirtildi. K-Pet Süper Lig’de yer alan kulüplerin U15 Ligi’ne katılmasının zorunlu olduğu belirtilirken, 1.Lig ve BTM kulüplerinin de U15 Ligi’ne katılım gösterebileceği aktarıldı.

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