U15 Ligi’nde fikstür çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nde fikstür çekimi yarın (25 Ocak 2019 Cuma) günü saat 16.00’da gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kura çekiminde ligin sponsorunun ismi de açıklanacak. 2018-2019 U15 Ligi’ne adını verecek olan sponsorluk firması kura çekiminde ilk kez açıklanacak.
Farklı formatta oynanacak
U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.
Yaş grupları belirlendi
U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yaş kategorileri de 3 yaş grubunu kapsayacak. 2004, 2005 ve 2006 doğumlu futbolcular bu sezonda U15 Ligi’nde forma giyebilecek.
Evrakların son günü 29 Ocak Salı
Takımların vize ve diğer evraklarını getirmeleri gereken son tarih de 29 Ocak 2019 Salı günü olarak duyuruldu. Kulüplerin bu tarihe kadar tüm evraklarını KTFF’ye teslim etmeleri istendi.
2018-2019 U15 Ligi’nde zorunlu katılacak olan 16 Süper Lig takımının yanı sıra 9 Birinci Lig, 7 de BTM Ligi takımı mücadele edecek.
Gruplar şöyle:
1.GRUP
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
ÇANAKKALE
YONPAŞ DUMLUPINAR
MARAŞ
2.GRUP
GENÇLER BİRLİĞİ
GÜVERCİNLİK
DÖRTYOL
YENİBOĞAZİÇİ
3.GRUP
YENİCAMİ
ÇETİNKAYA
GENÇLİK GÜCÜ
KÜÇÜK KAYMAKLI
4.GRUP
GÖNYELİ
GÖÇMENKÖY
DİKMEN
YILMAZKÖY
5.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI
LEFKE
BOSTANCI BAĞCIL
6.GRUP
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
TÜRK OCAĞI
GİRNE HALK EVİ
MERİT A. YEŞİLOVA
7.GRUP
DÜZKAYA
ESENTEPE
TATLISU SERACILAR
SİPAHİ
8.GRUP
CİHANGİR
DEĞİRMENLİK
VADİLİ
HAMİTKÖY