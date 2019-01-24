U15 Ligi’nde fikstür çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nde fikstür çekimi yarın (25 Ocak 2019 Cuma) günü saat 16.00’da gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kura çekiminde ligin sponsorunun ismi de açıklanacak. 2018-2019 U15 Ligi’ne adını verecek olan sponsorluk firması kura çekiminde ilk kez açıklanacak.

Farklı formatta oynanacak

U15 Ligi’nde bu sezon farklı bir format uygulanacak. Bu bağlamda 4’er takımdan oluşan 8 grup oluşturuldu ve bu gruplar bölgelere göre dağıldı. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak olan takımlar adlarını bir üst tura yazdırarak kupa mücadelesine devam ederken, 3 ve 4’üncü sıradaki takımlar da çift maç eliminasyon sistemine göre ‘Klasman Maçları’ adı altında mücadelelerini sürdürecek.

Yaş grupları belirlendi

U15 Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yaş kategorileri de 3 yaş grubunu kapsayacak. 2004, 2005 ve 2006 doğumlu futbolcular bu sezonda U15 Ligi’nde forma giyebilecek.

Evrakların son günü 29 Ocak Salı

Takımların vize ve diğer evraklarını getirmeleri gereken son tarih de 29 Ocak 2019 Salı günü olarak duyuruldu. Kulüplerin bu tarihe kadar tüm evraklarını KTFF’ye teslim etmeleri istendi.

2018-2019 U15 Ligi’nde zorunlu katılacak olan 16 Süper Lig takımının yanı sıra 9 Birinci Lig, 7 de BTM Ligi takımı mücadele edecek.

Gruplar şöyle:

1.GRUP

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ÇANAKKALE

YONPAŞ DUMLUPINAR

MARAŞ

2.GRUP

GENÇLER BİRLİĞİ

GÜVERCİNLİK

DÖRTYOL

YENİBOĞAZİÇİ

3.GRUP

YENİCAMİ

ÇETİNKAYA

GENÇLİK GÜCÜ

KÜÇÜK KAYMAKLI

4.GRUP

GÖNYELİ

GÖÇMENKÖY

DİKMEN

YILMAZKÖY

5.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI

LEFKE

BOSTANCI BAĞCIL

6.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

TÜRK OCAĞI

GİRNE HALK EVİ

MERİT A. YEŞİLOVA

7.GRUP

DÜZKAYA

ESENTEPE

TATLISU SERACILAR

SİPAHİ

8.GRUP

CİHANGİR

DEĞİRMENLİK

VADİLİ

HAMİTKÖY