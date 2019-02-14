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U15 Ligi üçüncü hafta programı açıklandı

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U15 Ligi üçüncü hafta programı açıklandı
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Digitech U15 Liginde üçüncü hafta programı açıklandı. Digitech U15 Liginde üçüncü hafta maçlarının da bol gollü geçmesi bekleniyor.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı

Maraş - MTG, Maraş Stadı

2. Grup

Güvercinlik - Gençler Birliği, Maraş Stadı

Yeni Boğaziçi - Dörtyol, Osman Mehmet Ergün Stadı

3. Grup

YAK - KK, Atilla Topaloğlu Sahası

Çetinkaya - GG, Atilla Topaloğlu Sahası

4. Grup

Göçmenköy - Gönyeli, Göçmenköy Stadı

Yılmazköy - Dikmen, Atatürk Antrenman Sahası

5. Grup

Binatlı - Lefke, Güzelyurt Sentetik Saha

BÜY- Bağcıl, Güzelyurt Sentetik Saha

6. Grup

DTB - TOL, Piabella Sahası

MAY - GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

7. Grup

Düzkaya - Tatlısu, Nihat Bağcıer Stadı

Esentepe - Sipahi, Erdal Barut Stadı

8. Grup

Cihangir - Hamitköy, Cihangir Antrenman Sahası

Değirmenlik - Vadili, Sadık Cemil Stadı

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