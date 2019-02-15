U15 Ligi üçüncü hafta oynanacak

Digitech U15 Liginde üçüncü hafta programı açıklandı. Digitech U15 Liginde üçüncü hafta maçlarının da bol gollü geçmesi bekleniyor.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı
Maraş - MTG, Maraş Stadı
2. Grup
Güvercinlik - Gençler Birliği, Maraş Stadı
Yeni Boğaziçi - Dörtyol, Osman Mehmet Ergün Stadı
3. Grup
YAK - KK, Atilla Topaloğlu Sahası
Çetinkaya - GG, Atilla Topaloğlu Sahası
4. Grup
Göçmenköy - Gönyeli, Göçmenköy Stadı
Yılmazköy - Dikmen, Atatürk Antrenman Sahası
5. Grup
Binatlı - Lefke, Güzelyurt Sentetik Saha
BÜY- Bağcıl, Güzelyurt Sentetik Saha
6. Grup
DTB - TOL, Piabella Sahası
MAY - GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
7. Grup
Düzkaya - Tatlısu, Nihat Bağcıer Stadı
Esentepe - Sipahi, Erdal Barut Stadı
8. Grup
Cihangir - Hamitköy, Cihangir Antrenman Sahası
Değirmenlik - Vadili, Sadık Cemil Stadı