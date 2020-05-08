"U15 Ligi tamamlanmalı"

KTFF Genç Milli takımlar yardımcı antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, futbol takımlarının ve akademilerinin alt yapı koordinatörleri ile gerçekleştirdikleri toplantıda, U15 Liginin tamamlanması gerektiği, U13 Ligi ve U11 Çocuk Futbol Şenliği organizasyonlarında ise son sözün KTFF başkanı ve yönetim kurulunda olduğu görüşlerinin ortaya çıktığını açıkladı

KTFF Genç Milli takımlar yardımcı antrenörü ayni zamanda Cihangir antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, geçtiğimiz günlerde ülkemiz bünyesinde bulunan bazı futbol takımlarının alt yapı koordinatörleri ile zoom programı üzerinden görüntülü toplantı yaptıklarını açıkladı.

Hüseyin Kızmazoğlu toplantı ile ilgili; “Alt yapıların şu an içinde bulunduğu durumu, antrenmanların uzaktan eğitim tarzında nasıl yapılabildiği (takip edildiği), alt yapıların gelecek planlaması, şu an aktif olan liglerin tamamlanma süreçleri vb. konular ile ilgili söyleşi tarzında bilgi alış verişi yapıldı.” açıklamasını yaptı.

KTFF ve Futbol Kulüp Akademileri Toplantısı antrenörleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ve bilgiler şöyle:

“Ülkemizde faaliyet gösteren Futbol Federasyonumuza bağlı Kulüplerimizin Altyapı sorumluları ile KTFF Genç Milli takımlar ve Gelişim Ligleri Sorumlusu Hüseyin Kınacı video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya 15 Kulüp altyapı sorumluları (ÇTSK, KK, YAK, MTG, GÖNYELİ, MAYS, DTB, Y. DUMLUPINAR, DEĞİRMENLİK, CİHANGİR, BİNATLI, BÜY, LEFKE, GÖÇMENKÖY) ile 3 saat süren verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Covid-19 salgını nedeniyle spora verilen arada Akademi ve Gelişim Ligleri sporcularının neler yaptığına dair fikir alış verişinde bulunuldu.

Özellikle tüm katılımcıların bu salgın sürecinde evde kalan sporcularına sosyal medya veya benzeri uygulamalar ile fiziksel ve zihinsel antrenmanlar yaptırdıklarını toplantıda dile getirdiler.

Gelişim Ligleri konusunda kulüpler U15 Liginin durumu ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. Sağlık şartlarının uygun olması durumunda U15 Liginin tamamlanması gerektiği konusunda federasyonumuza görüş belirtiler.

Mayıs ayında başlaması planlanan U13 Ligi ile ilgili olarak Gelişim Ligleri Sorumlusu Hüseyin Kınacı, kulüp akademi sorumlularına düşüncelerini aktardı. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde çocuklarımızı korumak adına U13 Liginin ileri bir tarihte sağlık şartların uygun olduğu bir dönemde yapılmasının daha uygun olacağını ve bu konuda son sözün KTFF başkanı ve yönetim kurulunda olduğunu söyledi. Bu süreçten önce yapılması planlanan U11 Çocuk Futbol Şenliği ise yine ayni nedenlerle ilerleyen tarihlerde yapılacağını aktardı.

Toplantıda Gelişim Ligleri ile ilgili olarak teknik sorumluların olumlu görüşleri yanında bazı eksik görülen noktalarda fikirlerini belirttiler.

Toplantı sonucunda mayıs ayı içerisinde daha fazla katılımcı ile bir toplantı gerçekleştirilmesi konusunda karar üretildi. Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen Hüseyin Kızmazoğlu’na, katılan tüm Teknik Sorumlulara Hüseyin Kınacı tarafından teşekkür edildi.