banner255
Sanayiciler hizmet bekliyor
Sanayiciler hizmet bekliyor
4 0
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
Çocuklar ve gençlerin önünü açmalıyız
13 0
 
Bulutoğluları, birincilikle başladı
Bulutoğluları, birincilikle başladı
20 0
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
Yoldan çıkarak yol kenarındaki araçlara çarptı
128 0
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
Dünyanın en iyi modeli matematik mühendisi
22 0
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
Özok Mobilya’dan anlamlı etkinlik
21 0
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
LİMON ile faturaları ödemek artık çok kolay
11 0
banner82

U15 Ligi'nde gruplar belirlendi

banner27

2 Şubat 2019'da başlayacak U15 Ligi'nde, gruplar ve kura çekim tarihi belirlenirken, takımlar toplam 8 grupta mücadele edecek

banner210
U15 Ligi'nde gruplar belirlendi
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde heyecan başlıyor. 2 Şubat 2019'da başlayacak olan U15 Ligi'nde bu yıl gruplar dörder takımdan oluşacak ve takımlar toplam 8 grupta mücadele edecek.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Gruplarını 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlar ise klasman maçları oynayarak maç yapmaya devam edecek. U15 Ligi'nde kura çekimi 25 Ocak Cuma günü saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gruplar şöyle:

1.GRUP

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

ÇANAKKALE

YONPAŞ DUMLUPINAR

MARAŞ

2.GRUP

GENÇLER BİRLİĞİ

GÜVERCİNLİK

DÖRTYOL

YENİBOĞAZİÇİ

3.GRUP

YENİCAMİ

ÇETİNKAYA

GENÇLİK GÜCÜ

KÜÇÜK KAYMAKLI

4.GRUP

GÖNYELİ

GÖÇMENKÖY

DİKMEN

YILMAZKÖY

5.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI

LEFKE

BOSTANCI BAĞCIL

6.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

TÜRK OCAĞI

GİRNE HALK EVİ

MERİT A. YEŞİLOVA

7.GRUP

DÜZKAYA

ESENTEPE

TATLISU SERACILAR

SİPAHİ

8.GRUP

CİHANGİR

DEĞİRMENLİK

VADİLİ

HAMİTKÖY

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.