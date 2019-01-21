U15 Ligi'nde gruplar belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde heyecan başlıyor. 2 Şubat 2019'da başlayacak olan U15 Ligi'nde bu yıl gruplar dörder takımdan oluşacak ve takımlar toplam 8 grupta mücadele edecek.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Gruplarını 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlar ise klasman maçları oynayarak maç yapmaya devam edecek. U15 Ligi'nde kura çekimi 25 Ocak Cuma günü saat 16.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Gruplar şöyle:
1.GRUP
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
ÇANAKKALE
YONPAŞ DUMLUPINAR
MARAŞ
2.GRUP
GENÇLER BİRLİĞİ
GÜVERCİNLİK
DÖRTYOL
YENİBOĞAZİÇİ
3.GRUP
YENİCAMİ
ÇETİNKAYA
GENÇLİK GÜCÜ
KÜÇÜK KAYMAKLI
4.GRUP
GÖNYELİ
GÖÇMENKÖY
DİKMEN
YILMAZKÖY
5.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI
LEFKE
BOSTANCI BAĞCIL
6.GRUP
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
TÜRK OCAĞI
GİRNE HALK EVİ
MERİT A. YEŞİLOVA
7.GRUP
DÜZKAYA
ESENTEPE
TATLISU SERACILAR
SİPAHİ
8.GRUP
CİHANGİR
DEĞİRMENLİK
VADİLİ
HAMİTKÖY