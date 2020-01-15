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U15 Ligi'nde fikstür çekiliyor

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U15 Ligi'nde fikstür çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde fikstür çekiliyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda bugün gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.30'da başlayacak.

Öte yandan KTFF, U15 Ligi'nden çekildiğini bildiren Dörtyol SK sebebiyle gruplarda yeniden düzenlemeye gitti. Yeniden düzenlenen gruplar şu şekilde oluştu;

1.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

BAFRA SK

BÜYÜKKONUK BİASK

DİPKARPAZ SK

SİPAHİ TSK

TATLISU SERACILAR SK

2.GRUP

ÇANAKKALE TSK

GÜVERCİNLİK İYSK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MARAŞ GSK

YENİŞEHİR SK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

3.GRUP

AKDOĞAN AKINCILAR GSK

CİHANGİR GSK

DEĞİRMENLİK SK

MORMENEKŞE GBSK

VADİLİ TÇBSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

4.GRUP

ÇETİNKAYA TSK

GENÇLİK GÜCÜ TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

GÖNYELİ SK

HAMİTKÖY ŞHSK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

YENİCAMİ AK

5.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ

KARŞIYAKA ASK

LAPTA TBSK

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

TÜRK OCAĞI LİMASOL

6.GRUP

ALAYKÖY GENÇLİK SK

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

BOSTANCI BAĞCIL SK

DİKMEN GÜCÜ SK

LEFKE TSK

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