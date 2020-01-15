Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde fikstür çekiliyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda bugün gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.30'da başlayacak.
Öte yandan KTFF, U15 Ligi'nden çekildiğini bildiren Dörtyol SK sebebiyle gruplarda yeniden düzenlemeye gitti. Yeniden düzenlenen gruplar şu şekilde oluştu;
1.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
BAFRA SK
BÜYÜKKONUK BİASK
DİPKARPAZ SK
SİPAHİ TSK
TATLISU SERACILAR SK
2.GRUP
ÇANAKKALE TSK
GÜVERCİNLİK İYSK
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MARAŞ GSK
YENİŞEHİR SK
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
3.GRUP
AKDOĞAN AKINCILAR GSK
CİHANGİR GSK
DEĞİRMENLİK SK
MORMENEKŞE GBSK
VADİLİ TÇBSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
4.GRUP
ÇETİNKAYA TSK
GENÇLİK GÜCÜ TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
GÖNYELİ SK
HAMİTKÖY ŞHSK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
YENİCAMİ AK
5.GRUP
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DÜZKAYA KOSK
GİRNE HALK EVİ
KARŞIYAKA ASK
LAPTA TBSK
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
TÜRK OCAĞI LİMASOL
6.GRUP
ALAYKÖY GENÇLİK SK
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
BOSTANCI BAĞCIL SK
DİKMEN GÜCÜ SK
LEFKE TSK