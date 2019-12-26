U15 Ligi grupları açıklandı

U15 Ligi’ne başvurular tamamlanırken başvuruların ardından 38 takım 2019-2020 sezonunda ligde mücadele edeceği gruplar açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’ne başvurular tamamlandı. Başvuruların ardından 38 takım 2019-2020 sezonunda ligde mücadele edecek.

38 takım 6 grupta mücadele edecek. 6 grubun 2 tanesi 7 takımdan, diğer 4 grup ise 6 takımdan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar adını son 16 turuna yazdırırken, tüm gruplardaki en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. En iyi üçüncü hesaplamasında 7’li grupları son sırada tamamlayan takımlarla oynanan maçlar hesaplanmayacak.

U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2005 ile 31.12.2007 tarihleri arasında doğanlar (her iki tarih de dahil) lisans işlemi yaptırıp forma giyebilecek. Ligin statüsünün ve ligin başlangıç tarihinin önümüzdeki günlerde resmi web sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda U15 Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu;

1.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR BAFRA SK BÜYÜKKONUK BİASK DİPKARPAZ SK MORMENEKŞE GBSK SİPAHİ TSK YENİBOĞAZİÇİ DSK

2.GRUP

ÇANAKKALE TSK GÜVERCİNLİK İYSK MAĞUSA TÜRK GÜCÜ MARAŞ GSK YENİŞEHİR SK YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

3.GRUP

AKDOĞAN AKINCILAR GSK CİHANGİR GSK DEĞİRMENLİK SK DÖRTYOL SK TATLISU SERACILAR SK VADİLİ TÇBSK

4.GRUP

ÇETİNKAYA TSK GENÇLİK GÜCÜ TSK GÖÇMENKÖY İYSK GÖNYELİ SK HAMİTKÖY ŞHSK KÜÇÜK KAYMAKLI TSK YENİCAMİ AK

5.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ DÜZKAYA KOSK GİRNE HALK EVİ LAPTA TBSK MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA TÜRK OCAĞI LİMASOL

6.GRUP