banner255
Filenin sultanı LAÜ
Filenin sultanı LAÜ
10 0
41 0
 
Ercan zabıtası görevini unutmamalı
Ercan zabıtası görevini unutmamalı
150 0
Yenicami'de Vehid dönemi
Yenicami'de Vehid dönemi
157 0
Titanic 2 için tarih verildi
Titanic 2 için tarih verildi
22 0
12 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
14 0
banner82

U15 Ligi erteleme maçları tamamlandı

banner27

U15 Ligi erteleme maçları tamamlandı
banner215

Digitech U15 Liginde üçüncü hafta erteleme maçları tamamlandı. Digitech U15 Liginde

alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar, 0-3

Maraş - MTG, 2-9

2. Grup

Güvercinlik - Gençler Birliği, 2-1

Yeni Boğaziçi - Dörtyol, 9-0

3. Grup

YAK - KK, 1-0

Çetinkaya - GG, 1-4

4. Grup

Göçmenköy - Gönyeli, 1-6

Yılmazköy - Dikmen, 9-5

5. Grup

BÜY- Bağcıl, 13-0

6. Grup

DTB - TOL, 5-1

MAY - GHE, 8-1

7. Grup

Düzkaya - Tatlısu, 6-0

Esentepe - Sipahi, 1-3

8. Grup

Cihangir - Hamitköy, 4-0

Değirmenlik - Vadili, 14-0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.