U15 Ligi erteleme maçları oynanacak

Digitech U15 Liginde üçüncü hafta erteleme maçları programı açıklandı. Digitech U15 Liginde erteleme maçları 19 - 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oynanacak maçların programı şöyle:
1. Grup
Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı
Maraş - MTG, 2-9 Maraş Stadı
2. Grup
Güvercinlik - Gençler Birliği, 2-1
Yeni Boğaziçi - Dörtyol, 9-0
3. Grup
YAK - KK, Göçmenköy Stadı
Çetinkaya - GG, Atilla Topaloğlu Sahası
4. Grup
Göçmenköy - Gönyeli, 1-6
Yılmazköy - Dikmen, 9-5
5. Grup
Binatlı - Lefke, Güzelyurt Sentetik Saha
BÜY- Bağcıl, 13-0
6. Grup
DTB - TOL, Piabella Sahası
MAY - GHE, 8-1
7. Grup
Düzkaya - Tatlısu, Nihat Bağcıer Stadı
Esentepe - Sipahi, 1-3
8. Grup
Cihangir - Hamitköy, 4-0
Değirmenlik - Vadili, 14-0