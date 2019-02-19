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U15 Ligi erteleme maçları başladı

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U15 Ligi erteleme maçları başladı
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Digitech U15 Liginde üçüncü hafta erteleme maçları dün başladı. Digitech U15 Liginde erteleme maçları bugün de oynanacak.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup

Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar, 0-3

Maraş - MTG, 2-9

2. Grup

Güvercinlik - Gençler Birliği, 2-1

Yeni Boğaziçi - Dörtyol, 9-0

3. Grup

YAK - KK, Göçmenköy Stadı

Çetinkaya - GG, Atilla Topaloğlu Sahası

4. Grup

Göçmenköy - Gönyeli, 1-6

Yılmazköy - Dikmen, 9-5

5. Grup

Binatlı - Lefke, Güzelyurt Sentetik Saha

BÜY- Bağcıl, 13-0

6. Grup

DTB - TOL, Piabella Sahası

MAY - GHE, 8-1

7. Grup

Düzkaya - Tatlısu, Nihat Bağcıer Stadı

Esentepe - Sipahi, 1-3

8. Grup

Cihangir - Hamitköy, 4-0

Değirmenlik - Vadili, 14-0

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