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U12 Liginde stad ve saat değişimi

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U12 Liginde stad ve saat değişimi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Liginde maç saatleri değişti. Buna göre ligde maçlar 17.30 ve 18.30'da oynanacak.

Öte yandan 6. Grupta oynanacak 1. hafta maçlarının da tarihi 20 Ağustos olarak değişti. Ligde bu hafta oynanacak maçların statları konusunda da açıklama yapılırken maçların oynanacağı statlar aşağıdaki gibi olacak;

1.GRUP: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

2.GRUP: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

3.GRUP: Yeni Erenköy Stadı

4.GRUP: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

5.GRUP: Göçmenköy Stadı

6.GRUP: Girne Pia Bella Stadı

7.GRUP: Doğancı Emek Stadı

8.GRUP: Dörtyol Stadı

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