U12 Liginde başlama saatleri değişti

KTFF’den yapılan açıklamada karşılaşmaların başlama saatlerinde de değişikliğe gidildiği duyuruldu. Buna göre maçların başlama saati 17.00 ve 18.00 olarak yarım saat geriye alındı.
Program şöyle;
24 Ağustos 2019 Cumartesi
5.GRUP
17.00: Yenicami AK – Gençlik Gücü TSK
18.00: Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK
7.GRUP
17.00: Akçay SK – Lefke TSK
18.00: Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu
25 Ağustos 2019 Pazar
1.GRUP
17.00: Dikmen Gücü SK – Lapta TBSK
18.00: Karaoğlanoğlu SB – Merit Alsancak Yeşilova SK
4.GRUP
17.00: Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü
18.00: Yonpaş Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK