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U12 Liginde başlama saatleri değişti

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Liginde 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçların programı açıklandı.

U12 Liginde başlama saatleri değişti
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KTFF’den yapılan açıklamada karşılaşmaların başlama saatlerinde de değişikliğe gidildiği duyuruldu. Buna göre maçların başlama saati 17.00 ve 18.00 olarak yarım saat geriye alındı.

Program şöyle;

24 Ağustos 2019 Cumartesi

5.GRUP

17.00: Yenicami AK – Gençlik Gücü TSK

18.00: Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK 

7.GRUP

17.00: Akçay SK – Lefke TSK

18.00: Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu

25 Ağustos 2019 Pazar

1.GRUP

17.00: Dikmen Gücü SK – Lapta TBSK

18.00: Karaoğlanoğlu SB – Merit Alsancak Yeşilova SK

4.GRUP

17.00: Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü

18.00: Yonpaş Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK

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