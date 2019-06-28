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U12 Liginde 37 takım yer alacak

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U12 Liginde 37 takım yer alacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U12 Ligi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya çok sayıda U12 antrenörü ve yöneticisi katıldı. Lig ile ilgili olarak öneriler sunan yönetici ve antrenörler olası statü hakkında bilgi aldı. Ligin statüsünün önümüzdeki haftalarda açıklanacağı belirtildi.

Lige 37 takımın başvuru yaptığı ve bu takımlara uygun bir statünün önümüzdeki süreçte uygulamaya konulacağı kaydedildi.

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