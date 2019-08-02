 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
7 0
16 0
 
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
10 0
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
14 0
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
18 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
13 0
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
69 0
banner82

U12 Ligi'nde grup maçlarının programı açıklandı

banner27

U12 Ligi’nde sezonun maç programı belli oldu. Ligde 5’li gruplar 8-9 Ağustos 2019 tarihinde başlarken, 4’lü grupların da 20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde başlayacak

U12 Ligi'nde grup maçlarının programı açıklandı
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde sezonun maç programı belli oldu. Ligde 5’li gruplar 8-9 Ağustos 2019 tarihinde başlarken, 4’lü grupların da 20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde başlayacağı belirtildi.

U12 Ligi’nde grup karşılaşmaları belirli sahalarda oynanacak. Buna göre 1.Grup ve 6.Grup maçları Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda, 2.Grup maçları Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda, 4.Grup maçları Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda, 5.Grup maçları Göçmenköy Stadı’nda, 7.Grup maçları Akçay Stadı’nda, 8.Grup maçları ise Dörtyol Stadı’nda oynanacak.

KTFF 3.Grup maçlarının sahasının daha sonra açıklanacağını belirtti.

U12 Ligi’nde karşılaşmalar saat 18.00 ve 19.00’da oynanacak.

Grup maçlarının 1. Hafta programı şöyle;

1.GRUP

1.HAFTA

DİKMEN GÜCÜ-MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA           8/8/2019              18.00

LAPTA TBSK-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ                        8/8/2019              19.00

2.GRUP

1.HAFTA

ALAYKÖY-YILMAZKÖY      21/8/2019            18.00

CİHANGİR-DEĞİRMENLİK  21/8/2019           19.00                                                                

3.GRUP

1.HAFTA

SİPAHİ-L. GENÇLER BİRLİĞİ          8/8/2019              18.00                                          

YENİERENKÖY-1461 İSKELE TR.    8/8/2019              19.00

4.GRUP

1.HAFTA

YONPAŞ DUMLUPINAR-MORMENEKŞE                 9/8/2019              18.00

MARAŞ-YENİBOĞAZİÇİ                                     9/8/2019              19.00

5.GRUP

1.HAFTA

YENİCAMİ-GÖÇMENKÖY       8/8/2019              18.00

ÇETİNKAYA-GENÇLİK GÜCÜ  8/8/2019              19.00

6.GRUP

1.HAFTA

ESENTEPE-DÜZKAYA                    21/8/2019           18.00                                          

GİRNE HALK EVİ-TÜRK OCAĞI      21/8/2019            19.00

7.GRUP

1.HAFTA

BİNATLI-AKÇAY        8/8/2019              18.00                                                             

B. BAĞCIL-LEFKE      8/8/2019              19.00

8.GRUP

1.HAFTA

AKDOĞAN AKINCILAR-DÖRTYOL        20/8/2019            18.00

VADİLİ-DİLEKKAYA                          20/8/2019            19.00

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.