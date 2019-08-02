U12 Ligi'nde grup maçlarının programı açıklandı

U12 Ligi’nde sezonun maç programı belli oldu. Ligde 5’li gruplar 8-9 Ağustos 2019 tarihinde başlarken, 4’lü grupların da 20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde sezonun maç programı belli oldu. Ligde 5’li gruplar 8-9 Ağustos 2019 tarihinde başlarken, 4’lü grupların da 20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde başlayacağı belirtildi.

U12 Ligi’nde grup karşılaşmaları belirli sahalarda oynanacak. Buna göre 1.Grup ve 6.Grup maçları Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda, 2.Grup maçları Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda, 4.Grup maçları Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda, 5.Grup maçları Göçmenköy Stadı’nda, 7.Grup maçları Akçay Stadı’nda, 8.Grup maçları ise Dörtyol Stadı’nda oynanacak.

KTFF 3.Grup maçlarının sahasının daha sonra açıklanacağını belirtti.

U12 Ligi’nde karşılaşmalar saat 18.00 ve 19.00’da oynanacak.

Grup maçlarının 1. Hafta programı şöyle;

1.GRUP

1.HAFTA

DİKMEN GÜCÜ-MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA 8/8/2019 18.00

LAPTA TBSK-DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 8/8/2019 19.00

2.GRUP

1.HAFTA

ALAYKÖY-YILMAZKÖY 21/8/2019 18.00

CİHANGİR-DEĞİRMENLİK 21/8/2019 19.00

3.GRUP

1.HAFTA

SİPAHİ-L. GENÇLER BİRLİĞİ 8/8/2019 18.00

YENİERENKÖY-1461 İSKELE TR. 8/8/2019 19.00

4.GRUP

1.HAFTA

YONPAŞ DUMLUPINAR-MORMENEKŞE 9/8/2019 18.00

MARAŞ-YENİBOĞAZİÇİ 9/8/2019 19.00

5.GRUP

1.HAFTA

YENİCAMİ-GÖÇMENKÖY 8/8/2019 18.00

ÇETİNKAYA-GENÇLİK GÜCÜ 8/8/2019 19.00

6.GRUP

1.HAFTA

ESENTEPE-DÜZKAYA 21/8/2019 18.00

GİRNE HALK EVİ-TÜRK OCAĞI 21/8/2019 19.00

7.GRUP

1.HAFTA

BİNATLI-AKÇAY 8/8/2019 18.00

B. BAĞCIL-LEFKE 8/8/2019 19.00

8.GRUP

1.HAFTA

AKDOĞAN AKINCILAR-DÖRTYOL 20/8/2019 18.00

VADİLİ-DİLEKKAYA 20/8/2019 19.00